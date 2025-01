"Vamos atuar de maneira intensa", promete Vasconcelos sobre Setre

Augusto assume o lugar de Davidson Magalhães - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O novo secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Augusto Vasconcelos (PCdoB), falou o Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 6, sobre as expectativas da sua gestão à frente da pasta. Ele assume o cargo no lugar de Davidson Magalhães (PCdoB), que deve assumir um cargo no Ministério de Ciência e Tecnologia.

Augusto prometeu dar continuidade ao que já foi feito pela pasta até o momento, mas garantiu o incremento de novas políticas e o fortalecimento de áreas como a qualificação profissional, intermediação de mão de obra, e incentivo ao esporte.

"Assumimos com uma equipe já muito qualificada, que já tem entregas de políticas públicas relevantes para todo o estado da Bahia. Vamos seguir incrementando e fortalecendo as áreas de qualificação profissional, intermediação de mão de obra, atração de novos investimentos, fortalecer o fomento ao artesanato, as questões da economia solidária e popular, também a Agenda Bahia do Trabalho Decente", afirmou Augusto.

"Vamos atuar de maneira intensa, desde a iniciação esportiva, até o alto rendimento, passando pelo apoio às competições, mas também aos projetos sociais que ajudam a transformar as vidas de muitas pessoas através do esporte", completou o secretário, que terá o cargo transmitido nesta terça, 7.