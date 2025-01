Jerônimo defende espaço para marisqueiras em antiga fábrica da capital

Governador Jerônimo Rodrigues diz conversará com prefeito de Salvador - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) explicou na tarde desta segunda-feira, 6, a pretensão do Executivo com o espaço da antiga fábrica têxtil São Braz, localizada às margens da praia de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, alvo de disputa com a prefeitura.

“[Será um] espaço especial para pescadores e marisqueiras. Esse espaço é para isso. Eu soube que seria uma construção de um ambiente de cinema. Eu também defendo”, disse o petista após o lançamento do programa Férias na Escola, na capital baiana.

O local foi desapropriado tanto pela gestão municipal como a estadual, em períodos diferentes, que integra o Edital do Veículo Leve sob Trilhos (VLT) da cidade. Além deste espaço, o governo Jerônimo pretende construir um Parque das Ruínas, como o do Rio de Janeiro, que segundo o chefe do Executivo, mostrará a “beleza do Subúrbio” para o mundo.

“Nesse ambiente está sendo [desenvolvido] um projeto ao lado de toda a via do VLT, nós vamos fazer uma recuperação de imagem para que o nosso Subúrbio tenha realmente oportunidade de apresentar para o mundo inteiro, a riqueza e a beleza que é”, acrescentou.

Leia mais

>> “Não haverá polêmica”, diz Bruno sobre disputa pela antiga fábrica

>> Prefeitura desapropria antiga fábrica têxtil para Polo Audiovisual

>>Governo desapropria prédio da antiga fábrica São Braz, no Subúrbio

Já a prefeitura de Salvador estima construir uma espécie de Projac no espaço, com diversos estúdios para a gravação de filmes, novelas e séries, e faz parte do projeto SalCine, idealizado pelo secretário Pedro Tourinho.

O petista, por sua vez, demonstra que não deve recuar na queda de braço com a prefeitura pelo local. Durante conversa com jornalistas, o gestor estadual disse que está disposto a conversar com o prefeito Bruno Reis (União Brasil), mas reforçou a importância que a proposta tem para a comunidade local.

“Vamos conversar para ver o que é melhor para Salvador. Tenho certeza que qualquer pessoa com discernimento do prefeito vai entender que o projeto da marisqueira é intenso e a gente pode tranquilamente viabilizar um outro espaço para que o projeto do cinema também seja fortalecido”, afirmou.

“Eu estive lá pessoalmente para ver a importância e ouvir das marisqueiras a necessidade daquele ambiente”, concluiu.