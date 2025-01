“Não haverá polêmica”, diz Bruno sobre disputa pela antiga fábrica

Prefeito Bruno Reis - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) ressaltou, na manhã desta segunda-feira, 6, que da sua parte não “haverá polêmica e nem briga” sobre o imbróglio envolvendo o governo do Estado e a sua gestão na disputa pela área da antiga fábrica São Braz, na praia de Plataforma, em Salvador.

“Da minha parte não há polêmica e nem briga. Se o governo [do Estado] quer investir na cidade, a gente pode fazer outros projetos em outras áreas. O que não faltam são casarões antigos e áreas históricas para serem restaurados. Então da minha parte não terá qualquer conflito. O que eu quero é ver o que é melhor para a cidade e juntos poder compatibilizar as ideias”, declarou, durante coletiva de imprensa.

As gestões têm se enfrentado em uma pequena disputa por um dos prédios mais importantes da história do Subúrbio para abrigar suas devidas intenções de construções. Bruno reforçou o interesse sobre o espaço, no entanto, disse que haverá um diálogo para tratar sobre o assunto.

“Nós desapropriamos e temos um projeto importante para ali, que é plantar um polo audiovisual. O governo sem dialogar, sem conversar também desapropriou a área para fazer uma estação do VLT e parte, pelo que eu entendi, um museu de ruínas. Eu não conheço o projeto, mas não tenho dúvidas que nossa equipe vai dialogar, vai ver o que é possível compatibilizar e depois ver qual é o melhor projeto”, disse.