Governo desapropria prédio da antiga fábrica São Braz, no Subúrbio

O governo do Estado da Bahia decretou nesta sexta-feira, 3, a desapropriação de terrenos que somam 88.240,03 m², na região da antiga fábrica São Braz, localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A área será utilizada para a construção do “Parque das Ruínas”, uma proposta de urbanização que está incluso no projeto da implantação do Lote 1 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Conforme o documento de anúncio, o processo será realizado no trecho entre as Ruas Almeida Brandão, Úrsula Catharino, Leandro Gomes e na 2ª Travessa Sá Oliveira.

A antiga Fábrica São Braz, na praia de Plataforma, um dos prédios mais importantes da história do Subúrbio, deu início ao bairro, a partir de sua instalação, em 1875. Desativado em 1967 e tombado desde 2002, o edifício, hoje em ruínas, deve passar por uma grande reforma nos próximos anos, no âmbito das obras do VLT de Salvador, dando vitalidade à região, conforme antecipou o Portal A TARDE.

A ideia é transformar o prédio no “Parque das Ruínas”, um equipamento voltado para oferecer espaços às atividades comerciais do Subúrbio, com bares, restaurantes, um espaço multiuso e um foyer, atraindo moradores locais e também turistas. O local, além de vista deslumbrante para o mar da maior baía do país, também poderia receber eventos culturais.

Ao lado do prédio da antiga fábrica do século XIX, o Terminal Marítimo de Plataforma também deve sofrer intervenções, requalificando-o para receber um número maior de embarcações, saídas não apenas do bairro da Ribeira, mas de todos os pontos da Baía de Todos-os-Santos, em direção ao futuro “Parque das Ruínas”.

“A ideia é aproveitar a antiga estrutura da Fábrica São Braz e revitalizar a região, fazendo um complexo de atividades comerciais de Salvador, aproveitando a vocação da região para consolidar e desenvolver o Parque das Ruínas. O terminal poderá ser ampliado e revitalizado para receber outras embarcações, que poderão incrementar ainda mais essa região”, diz o memorial descritivo do Edital.

No anteprojeto divulgado pelo governo de Jerônimo Rodrigues (PT), o VLT passa ao lado do Parque das Ruínas, com vista para o equipamento histórico e para a Baía de Todos-os-Santos.

O projeto tem inspiração no Centro Cultural Municipal Parque Glória Maria, no Rio de Janeiro, que transformou a mansão abandonada de uma antiga socialite carioca em um grande espaço público, que recebe diversos tipos de apresentações artísticas, como exposições, peças teatrais e até shows musicais. Na capital fluminense, o local se tornou um importante ponto turístico.

A urbanização da região e a requalificação do edifício histórico, transformando-o em Parque das Ruínas, não é um projeto isolado. Desde que o governo da Bahia anunciou a licitação do VLT de Salvador e divulgou seu Edital, o portal A TARDE destrinchou as ideias da gestão de Jerônimo Rodrigues.

Serão 35 paradas em três trechos de VLT, urbanização de orla no Subúrbio, arquitetura focada na cultura afro-baiana, novo sistema de cobrança de tarifa, revitalização de ponte, ampliação de túneis históricos e, agora, o Parque das Ruínas, com entrega total prevista para 2028.

Disputa pelo espaço

O prédio abandonado da fábrica tem passado por uma disputa de poder nos últimos dias. Isso porque, recentemente, a prefeitura de Salvador também solicitou a desapropriação do local, para instalar um equipamento voltado para a produção audiovisual, com diversos estúdios para a gravação de séries, novelas e filmes.

Em nota encaminhada à imprensa, o governo do estado, através da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), afirmou que foi surpreendido com a desapropriação do prédio por parte da prefeitura e que já está adotando as medidas necessárias para executar o projeto do Parque das Ruínas, conforme previsto no Edital do VLT de Salvador.