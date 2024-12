Governo contrata empresas responsáveis por fiscalização do VLT

Projeto do VLT de Salvador - Foto: Reprodução | GOVBA

O governo da Bahia publicou, na manhã desta sexta-feira, 22, as empresas vencedoras da licitação para gerenciar e fiscalizar as obras e serviços para a implantação do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador.



Leia mais

>> Entenda as mudanças no novo projeto do VLT de Salvador

Conforme o anúncio, ao todo foram três instituições que ficarão responsáveis por cada um dos três lotes de etapas para a instalação do modal. São essas:

- Consórcio Consultor VLT Nerk, formado pelas empresas Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A e RK Engenharia, para o lote 1 – implantação do VLT Trecho Ilha de São João – Calçada, com 16,66 km de extensão, por cerca de R$ 68, 2 milhões;

- Consórcio Supervisão VLT SSA, formado pelas empresas WIA Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda., Hidroconsult Consultoria, Estudos e Projetos Ltda. e ECR Engenharia Ltda., para o Lote 2 – implantação do VLT Trecho Paripe – Águas Claras com 9,20 km de extensão, integrando ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas em Águas Claras, da duplicação de 7,5 km da BA-528, Estrada do DERBA e da implantação da via alimentadora Parque de São Bartolomeu de 7,1 km, no valor de até R$ 40,7 milhões;

- Consórcio Geribello| Tüv Rheinland | Sondotécnica, formado pelas empresas Geribello Engenharia Ltda.,TÜV Rheinland Ductor Ltda. e Sondotécnica Engenharia de Solos S/A., para o Lote 3 - implantação do VLT Trecho Águas Claras – Piatã de 10,52 km de extensão, integrando ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL no Bairro da Paz e em Águas Claras, por até R$ 31,3 milhões.



Leia mais

>> Inema concede licença que viabiliza implantação do VLT do Comércio

>> PAC libera verba para projetos do VLT na Ribeira e no Comércio

Como antecipado pelo Portal A TARDE, a licitação prevê o acordo com empresas de engenharia para elaboração e desenvolvimento dos projetos básicos, executivos, “As Built, para execução das obras civis e de urbanização, o fornecimento e implantação dos sistemas de energia, sistemas operacionais, material rodante, trabalho técnico social para fins de desapropriação e apoio na gestão ambiental para implantação do modal.



Leia mais

>> Inema transfere licença ambiental para VLT no Comércio

A expectativa de prazo para cada etapa é de cerca de três anos para o lote 1 e 4 anos para os Lotes 2 e 3, contados a partir do 2º dia útil após o recebimento da ordem de serviço.

O cronograma oficial da implantação do VLT prevê que as obras, propriamente ditas, se iniciem em janeiro de 2025, com a realização de terraplanagem e sondagem. Entretanto, conforme apuração do Portal, a tendência é que o planejamento seja antecipado.