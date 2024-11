Governo tem data para divulgar empresa responsável por fiscalizar VLT

Projeto do VLT em Salvador - Foto: Companhia de Transportes do Estado da Bahia

O governo da Bahia convocou as empresas que estão concorrendo na licitação para gerenciar e fiscalizar as obras e serviços para a implantação do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador.

O comunicado detalha que a licitação será realizada de forma presencial por sessão pública que ocorrerá no próximo dia 19, às 9h, na sede da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), situada no Largo da Calçada, s/n, Estação de Trens - Prédio Anexo, Calçada, em Salvador.

Conforme o edital, que o Portal A TARDE teve acesso, a licitação prevê o acordo com uma ou mais empresas de engenharia para elaboração e desenvolvimento dos projetos básicos, executivos, “As Built, para execução das obras civis e de urbanização, o fornecimento e implantação dos sistemas de energia, sistemas operacionais, material rodante, trabalho técnico social para fins de desapropriação e apoio na gestão ambiental para implantação do modal.

Ainda de acordo com o documento, a licitação será dividida em três lotes:

. Lote 1 – implantação do VLT Trecho Ilha de São João – Calçada, com 16,66 km de extensão, por cerca de R$ 68, 2 milhões;

. Lote 2 – implantação do VLT Trecho Paripe – Águas Claras com 9,20 km de extensão, integrando ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas em Águas Claras, da duplicação de 7,5 km da BA-528, Estrada do DERBA e da implantação da via alimentadora Parque de São Bartolomeu de 7,1 km, no valor de até R$ 40,7 milhões;

.Lote 3 - implantação do VLT Trecho Águas Claras – Piatã de 10,52 km de extensão, integrando ao Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL no Bairro da Paz e em Águas Claras, por até R$ 31,3 milhões.

O texto também antecipa uma expectativa de prazo para cada etapa, sendo cerca de três anos para o lote 1 e 4 anos para os Lotes 2 e 3, contados a partir do 2º dia útil após o recebimento da ordem de serviço.



O cronograma oficial da implantação do VLT prevê que as obras, propriamente ditas, se iniciem em janeiro de 2025, com a realização de terraplanagem e sondagem. Entretanto, conforme apuração do Portal A TARDE, a tendência é que o planejamento seja antecipado.