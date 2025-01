Jerônimo garante diálogo com prefeitos da oposição: "Obrigação minha"

Governador falasobre relação com prefeitos - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu, em entrevista ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 6, o diálogo com prefeitos que não estiveram ao seu lado nas eleições municipais de outubro de 2024. A declaração ocorreu durante agenda no Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão Severino Vieira, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Jerônimo afirmou que priorizou os gestores que enfrentaram dificuldades na transição de governo, e pontuou que, logo em seguida, será a vez de atender os demais prefeitos. Um dos exemplos citados foi José Ronaldo (União Brasil), que comanda o executivo de Feira de Santana pela quinta vez. Os dois devem discutir melhorias para a cidade nas próximas semanas.

"O que eu priorizei foram prefeitos e prefeitas que não tiveram a oportunidade de fazer transição. Então, entendo que a gente ganha e perde as eleições, e eu me lembro muito bem do Lula quando saiu do seu mandato, ele passou a faixa para Dilma, e Dilma só não teve a chance de passar para o ex-presidente. Tem prefeituras que estão sendo entregues as chaves que sequer tem lista de funcionários concursados", explicou o governador petista, que frisou que é um dever institucional, enquanto gestor, atender e ajudar todos os prefeitos baianos.

"Vou usar janeiro e fevereiro para receber esses prefeitos com maior urgência, mas vou receber todos, independente de que eu tenha feito campanha ou não, é obrigação minha. Exemplo é Zé Ronaldo, que tenho previsão de receber, ele não votou em mim, nem fiz campanha para ele, eu tinha Zé Neto, mas já me pediu e vou sentar para discutir, assim como outros municípios", afirmou.