"Discussão antecipada", diz Lídice sobre chapa petista de 2026

A declaração do senador Jaques Wagner (PT) de que é possível a construção de uma chapa 'puro-sangue' petista para as eleições estaduais de 2026, em entrevista ao A TARDE, repercute na base governista. Nesta segunda-feira, 6, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) considerou a discussão "antecipada".

Lídice, que esteve em agenda com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), no bairro de Nazaré, em Salvador, afirmou que o momento é de construção de projeto de governo, mas diz compreender a posição do senador petista.

"Eu acho que essa discussão de chapa está bastante antecipada. Acho que é mais importante neste momento nós construirmos a vitória, o projeto do governo, mas acho que o governador Jaques Wagner, como grande líder da Bahia que é, tem todo o direito de apresentar a sua proposta", afirmou a parlamentar.

"Eu tenho confiança que todos os partidos sejam contemplados nesse processo", finalizou Lídice, que é presidente estadual do PSB.

Além de Wagner e Ângelo Coronel (PSD), que buscam espaço na chapa majoritária do governador para a reeleição, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), também tem manifestado o desejo de disputar uma das duas vagas em jogo.