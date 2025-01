Lídice diz que intenção de Lula é controlar gastos: "Vamos avançar nisso"

Deputada federal Lídice da Mata (PSB) - Foto: Eduardo Tito | Ag. A TARDE

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) apoia o ideal da Presidência da República sobre a contenção de gastos por parte do governo, com a aprovação do pacote fiscal. A parlamentar ressalta que a decisão do presidente Lula é prudente e necessária.

"A intenção de Lula é clara, que é o controle de gastos. E vamos avançar nisso também nesse ano, com outras questões que não são apenas as que foram feitas nesse momento", disse.

Em um trecho da entrevista ao A TARDE, o senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que governo tem consciência que precisa estabelecer regras e controlar gastos, mas que a responsabilidade pelo equilíbrio fiscal não deve ser somente do Poder Executivo, mas também do Legislativo, que detém 40% do Orçamento Fiscal em emendas.

"[...]O Congresso incrementou emendas, incrementou um leque de renúncias fiscais e depois a responsabilidade do equilíbrio fiscal é só do governo. O Executivo é uma parte, mas muita despesa é sugerida ou criada pelo próprio Congresso. O pacote para mim é um sinal, principalmente se pegar ele no original, de que o governo tem consciência que precisa estabelecer regras e controlar gastos. Agora, o governo não joga sozinho na democracia", avaliou Wagner.



Lídice acredita que o país possa ter uma taxação mais equilibrada entre as classes sociais. "A luta é que a gente possa ter uma taxação maior no andar de cima, ou seja, entre os mais ricos. O que é absurdo no Brasil, um país com uma grande dimensão continental, ter tanta desigualdade e continuar com esse aumento da lista de bilionários", finalizou.