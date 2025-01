"Que a gente monte uma chapa forte e firme", diz Jerônimo sobre fala de Wagner

Rui, Jerônimo e Wagner podem formar chapa em 2026 - Foto: Divulgação / PT

O governador Jerônimo Rodrigues(PT) garantiu nesta segunda-feira, 6, que “não vai haver racha” no grupo governista, caso o PT ocupe os principais lugares da chapa majoritária em 2026. A ideia, segundo ele, é montar uma chapa forte para a disputa das eleições estaduais.



A possibilidade foi levantada pelo senador Jaques Wagner (PT), que em entrevista ao A TARDE disse ser “bem possível” uma chapa com ele e Jerônimo disputando a reeleição e Rui Costa na outra vaga ao Senado, retirando da disputa ao cargo o senador Angelo Coronel (PSD).



Leia também:

>> Pesquisa AtlasIntel aponta Bruno Reis entre os prefeitos das capitais com melhor aprovação

>> Deputada comemora construção da Casa da Mulher Brasileira em Feira

“A gente sempre que montou as chapas para Wagner duas vezes, para Rui duas vezes e comigo, foi dialogando. A caixa não pode não caber todo mundo, então na caixa se não cabe naqueles cargos também não pode ficar de fora. Nós nunca deixamos ninguém de fora, sempre temos ali as arrumações e é natural da política isso. Então, eu espero que a gente possa chegar também em um consenso. Que a gente possa montar uma chapa forte, uma chapa firme”, avaliou o governador sobre a fala do aliado.



Para o governador, será necessário bastante diálogo na busca por espaços para alocar os aliados na arrumação que será feita na chapa para as próximas eleições.

“Ele aponta ali para dois ex-governadores e o atual governador para a majoritária, ainda aponta que é possível a gente dialogar ao lugar das suplências de senadores, e a vice-governadoria. Então, a intenção nossa é essa. Ganhamos assim todo mundo crescendo, eu espero que a gente possa desestressar essa a pauta e nós não vamos permitir que haja racha ou discórdia. Muita gente quer, mas não vai acontecer”, pontuou Jerônimo.