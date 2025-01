Pesquisa AtlasIntel aponta Bruno Reis entre os prefeitos das capitais com melhor aprovação

Bruno Reis - Foto: Assessoria Bruno Reis (União Brasil)

Em consulta popular de avaliação dos prefeitos das capitais do Brasil em 2024, o gestor de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), aparece em terceiro lugar no ranking de aprovação com mais 11 nomes.

A pesquisa, feita pela AtlasIntel, mostra que Bruno só perdeu para o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), e João Henrique Caldas (PL), conhecido como JHC, de Maceió.

Em quarta colocação ficou o prefeito de Recife, João Campos (PSB), em quinto lugar, Eduardo Braide (PSD), de São Luis, em seguida, Arthur Henrique (MDB), de Boa Vista, Hildon Chaves (PSDB), de Porto Velho.

Em oitavo lugar, Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro, em nono ficou o gestor de Curitiba, Rafael Greca (PSD), em 10º, Topázio Neto (PSD), de Florianópolis, em penúltimo Tião Bocalom (PL), de Rio Branco e em 12º Cícero Lucena (PP), de João Pessoa.

| Foto: Reprodução

Aprovação de Bruno Reis

Bruno tem o seu mandato de 2024 aprovado por 79% da população. No quesito setorial, o gestor da capital baiana se manteve na maioria dos tópicos entre os 10 mais bem melhores avaliados em um ranking com 26 prefeitos. Confira as colocações de Bruno por setor:

-Cultura, Turismo e Eventos: 4º lugar;

-Educação: 6º lugar;

-Limpeza Urbana: 7º lugar;

-Meio ambiente: 9º lugar;

-Obras Públicas: 4º lugar;

-Ordem Urbana e Segurança Pública: 16º lugar;

-Pavimentação de Ruas e Calçadas: 9° lugar;

-Saúde: 11º lugar;

-Transporte: 16º lugar;

Em avaliação a nível prefeitura por porcentagem, o destaque do administrador municipal foi no setor de Obras Públicas, onde 74% das pessoas reconheceram como “ótimo/bom” trabalho; 14% como “regular” e 13% como “ruim/péssimo”.

| Foto: Reprodução

A pesquisa AtlasIntel tem 95% de confiança e margem de erro de 1 a 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Ao todo, foram ouvidas 67.446 respondentes. O levantamento analisou a aprovação de todos os prefeitos das principais cidades do país a partir de uma coleta de dados que aconteceu entre os dias 20 de novembro a 15 de dezembro de 2024.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jeronimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União), nas eleições de 2022. No cenário internacional cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari e Feira de Santana.

Confira o documento completo: