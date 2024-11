AtlasIntel crava vitória de Trump poucos dias antes dos resultados

Por Flávia Requião e Anderson Ramos, com informações da AFP

Presidente Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O instituto de pesquisas AtlasIntel, parceiro do Grupo A TARDE, cravou os resultados da pré-eleição dos Estados Unidos confirmados na manhã desta quarta-feira, 6. A pesquisa, divulgada no último dia 2, colocou o republicano Donald Trump na liderança nos estados-pêndulo, reforçando os resultados do levantamento sobre as chances do ex-presidente voltar à Casa Branca.



Leia mais

>> Parceiro do Grupo A TARDE, AtlasIntel, ganha selo de confiança do NYT

A pesquisa indicou uma vantagem média de 3,2 pontos percentuais sobre Kamala Harris nesses estados, mostrando um cenário favorável para Trump.

A Atlas, realizada entre 1 e 2 de novembro , revelou uma vantagem de Trump significativa nos chamados swing states — Arizona (6,8 pontos), Georgia (1,8 pontos), Michigan (1,5 pontos), Nevada (5,5 pontos), Carolina do Norte (3,4 pontos), Pensilvânia (1,7 pontos) e Wisconsin (1 ponto) — têm somados 93 delegados no Colégio Eleitoral.

Trump eleito

Apesar da contagem dos votos ainda não ter acabado, a imprensa americana projeta a vitória do republicano, que voltará à Casa Branca após quatro anos.

A projeção da Associated Press (AP) aconteceu às 4h25 quarta-feira, 6, horário de Brasília. Também durante a madrugada no Brasil, a Fox News fez o mesmo prognóstico, cravando a vitória de Trump.

O republicano tem 266 votos no Colégio Eleitoral, enquanto a democrata Kamala Harris soma 219 nas eleições presidenciais, segundo projeções da mídia americana.

Com o anúncio dos últimos resultados, a mídia dos EUA projeta vitórias para Trump em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados-pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia, além dos importantes Texas e Ohio.

Kamala, por sua vez, conquistou 15 estados, com destaque para a Califórnia e Nova York, além da capital dos EUA, Washington DC.



Leia mais

>> CEO da AtlasIntel analisa entrada de Kamala Harris na disputa nos EUA

O número mágico para vencer a presidência é 270 delegados no colégio eleitoral.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado.