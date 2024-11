Trump é eleito presidente, diz imprensa dos EUA

Por Da Redação, com informações da AFP

Trump voltará à Casa Branca após quatro anos - Foto: Jim WATSON / AFP

Donald Trump será eleito presidente dos Estados Unidos. Apesar da contagem dos votos ainda não ter acabado, a imprensa americana projeta a vitória do republicano, que voltará à Casa Branca após quatro anos.

A projeção da Associated Press (AP) aconteceu às 4h25 quarta-feira, 6, horário de Brasília. Também durante a madrugada no Brasil, a Fox News fez o mesmo prognóstico, cravando a vitória de Trump.

O republicano tem 266 votos no Colégio Eleitoral, enquanto a democrata Kamala Harris soma 219 nas eleições presidenciais, segundo projeções da mídia americana.

Com o anúncio dos últimos resultados, a mídia dos EUA projeta vitórias para Trump em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados-pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia, além dos importantes Texas e Ohio.

Kamala, por sua vez, conquistou 15 estados, com destaque para a Califórnia e Nova York, além da capital dos EUA, Washington DC.

O número mágico para vencer a presidência é 270 delegados no colégio eleitoral.