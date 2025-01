Jerônimo cobra transparência em dados municipais a ex-prefeitos

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) lançou programa Férias na Escola, em Salvador - Foto: Cássio Moreira | AG, A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) declarou na tarde desta segunda-feira, 6, que não admitirá ‘sabotagem’ de ex-prefeitos derrotados nas eleições municipais. Isso porque o gestor estadual contou, durante discurso, que vem recebendo reclamações de aliados sobre o sumiço de dados dos governos municipais.

“A dureza do lugar é de dizer que eu não vou olhar partido. Se prefeitas e prefeitos da minha base fizeram isso, não está correto. Nós não concordamos com isso. Não podemos imitar o que o ex-presidente [Jair Bolsonaro] fez conosco”, disse o petista, durante o lançamento do programa Férias na Escola, no bairro de Sussuarana, em Salvador.

O chefe do Executivo estadual ainda citou o exemplo da cidade de Mutuípe, agora sob comando do prefeito João Carlos (PT), que não consegue acessar a lista de servidores da cidade após a exclusão dos dados feito pelo ex-prefeito Rodrigo Maicon de Santana de Andrade, conhecido como Digão (PP).

“Você sabe o que é um prefeito ou uma prefeita ganhar as eleições e eles levarem tudo? O município de Mutuípe, prefeito João, não tem a lista de funcionários concursados da prefeitura. Não deixaram nada. Apagaram tudo”, contou o gestor estadual.