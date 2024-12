Caminhão baú tomba na BA-540 entre Mutuípe e Amargosa

Via ficou parcialmente bloqueada - Foto: Reprodução | Mídia Bahia

Um caminhão-baú tombou na BA-540, no alto da ladeira do Ribeirão, na manhã desta quarta-feira, 4, entre as cidades de Mutuípe e Amargosa. A Polícia Militar foi acionada para monitorar o tráfego na via, que ficou parcialmente bloqueada.

De acordo com o Portal Mídia Bahia, o motorista e dois ajudantes estavam no vículo e não sofreram ferimentos graves. O motorista é natural de Muquém do São Francisco, enquanto os dois ajudantes são da cidade de Amargosa.