Vice-prefeito de cidade baiana é sequestrado ao lado do filho

O vice-prefeito de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, Cláudio Alexandre 'Xêpa' (PDT), e seu filho foram vítimas de um assalto seguido de sequestro. O caso aconteceu na terça-feira, 3, em uma estrada no distrito de Ponto Central. Os dois viajavam para Ilhéus, quando dois veículos com homens armados os interceptaram.

Os indivíduos entraram no carro das vítimas e seguiram para a região do Projeto São Miguel. Xêpa e Xande foram ameaçados com armas. Eles ainda tiveram celulares e outros pertences roubados, mas depois foram liberados, enquanto os lalaus fugiram com o veículo.

Já soltos, Cláudio Xêpa e seu filho precisaram caminhar por uma distância considerável, quando foram encontrados por populares. Os dois já estão em casa, mas ainda não há informações se sofreram ferimentos.