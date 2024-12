Padre Lázaro Muniz e Mariene de Castro celebram Santa Bárbara e Iansã

Celebração religiosa acontece pela manhão e shows pela tarde - Foto: Shirley Stolze / Agência A TARDE

Nos festejos de Santa Bárbara, comemorado nesta quarta-feira, 4, o padre Lázaro Muniz, da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e a cantora Mariene de Castro subiram ao palco principal no Largo do Pelourinho para celebrar o sincretismo entre a santa católica e Iansã, no Candomblé.

"De todas, essa é a festa mais linda da Bahia, para mim. É a festa mais soteropolitana, é o povo do axé, e eu sou devota de Santa Bárbara e filha de Iansã", disse Mariene de Castro, que tem em seu repertório toques e reverências às duas.

A santa é considerada padroeira dos Bombeiros e uma procissão sai da igreja e vai em direção ao Corpo de Bombeiros na Barroquinha para uma homenagem especial à padroeira da corporação. A imagem segue ainda pelas Baixa dos Sapateiros, Rua Padre Agostinho e retorna ao Pelourinho, onde encerra o trajeto.

Após a celebração religiosa, os festejos continuam. No palco principal (Largo do Pelourinho), os shows começam às 15h, com a cantora Illy e o projeto “Samba de Djanira”, que apresenta os clássicos do samba nacional. Às 17h, a cantora Márcia Short, apresenta o show “Portal Black”, no qual a artista exalta as vozes da MPB, intitulada por ela como (Música Preta Brasileira).

Quem encerra a programação no Largo do Pelourinho, às 19h30, é o Samba de Oyá, grupo feminino que faz reverência aos orixás em seu repertório. A festa será comandada pelo mestre de cerimônia Jorginho Commancheiro.