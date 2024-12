Em celebração, fiéis revelam promessas e realizações de Santa Bárbara

Missa na Igreja de Nossa Senhora Rosário dos Homens Pretos - Foto: Azure Araújo | Ag. A Tarde

A capital baiana amanheceu em celebração nesta quarta-feira, 4. Milhares de pessoas se reúnem no Pelourinho, que já está sendo palco de uma das manifestações mais tradicionais da Bahia, a Festa de Santa Bárbara.



O evento começou às 6h, com alvorada festiva, na Igreja de Nossa Senhora Rosário dos Homens Pretos e fiéis já marcam presença na celebração religiosa para saudar a santa católica, padroeira dos bombeiros e dos mercados, e também para reverenciar a Orixá Iansã.

Em conversa com o Portal A TARDE, o devoto Damião do Amor Divino ressaltou o seu apreço pela Santa Bárbara e revelou ter sentido de perto o milagre da entidade.

“Eu amo essa Santa e só tenho a agradecer a esta mulher por muitas realizações da vida, muitas coisas muito boas”, iniciou.

| Foto: Azure Araújo | Ag. A Tarde

“Em pedido a ela consegui minha casa própria e [a vida da] minha filha, que teve um problema de saúde sério, mas eu pedi muito a ela [Santa Bárbara] e graças a Deus ela curou minha filha”, declarou.

A aposentada Dioclecia Lúcia Oliveira, que é devota desde criança, também presenciou o milagre da Santa e hoje faz questão de estar nas comemorações agradecendo por todos os seus feitos.

“O fundamental de Santa Bárbara na minha vida foi quando minha mãe sofreu um acidente com queimaduras de segundo e terceiro grau e eu clamei a Santa Bárbara que ela voltasse a andar e que aqueles machucados cicatrizam [ocorreu] de uma tal maneira que hoje não existe praticamente sinais de queimadura nela”, citou.

| Foto: Azure Araújo | Ag. A Tarde

“Eu sou grata a Santa Bárbara pela minha vida, da minha família, do meu esposo, netos e bisnetos e de todos os meus irmãos, tanto de trabalho como da comunidade, porque somos eternos guerreiros”, contou.



Após a Igreja de Nossa Senhora Rosário dos Homens Pretos, a programação seguiu para salva de clarins, às 8h, na sacada da sede do CCPI e missa campal no Largo do Pelourinho. Após a missa, ocorre a procissão com sete andores decorados com santos católicos pelas ruas do Centro Histórico. No turno da tarde, o público vai poder conferir shows gratuitos nos largos Tereza Batista, Quincas Berro D'Água, Pedro Archanjo e no Pelourinho.

No palco principal da Festa (Largo do Pelourinho), os shows começam às 15h, com a cantora Illy e o projeto “Samba de Djanira”, que apresenta os clássicos do samba nacional. Às 17h, quem sobe ao palco é a cantora Marcia Short, com o show “Portal Black”, no qual a artista exalta as vozes da MPB (Música Preta Brasileira). Encerrando a programação no Largo do Pelourinho, às 19h30, sobe ao palco o Samba de Oyá, grupo feminino que faz reverência aos orixás em seu repertório. A festa será comandada pelo mestre de cerimônia Jorginho Commancheiro.

No Largo Pedro Archanjo, a cantora Silvia Britto sobe ao palco, às 11h, na sequência, às 13h30, é a vez do grupo Bambeia se apresentar e o encerramento da festa no largo será às 15h30, com o grupo de samba O Pretinho e o show “Eparrey Oyá”. No Largo Tereza Batista, às 14h, DJ Raffa Maciel faz a abertura do show do Grupo Movimento, que começa às 16h30.

Já no Largo Quincas Berro D’Água, as apresentações iniciam às 14h, com Viola de Doze e às 16h30, com o grupo Catadinho do Samba, formado por moradores e ex-moradores do Pelourinho. Todos os shows são gratuitos.