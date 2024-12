Santa Bárbara em Salvador: fé que transforma e gera oportunidades

- Foto: Azure Araújo | Ag. A Tarde

As ruas do Centro Histórico de Salvador já estão tomadas por devotos de Santa Bárbara. A celebração, que acontece nesta quarta-feira, 4, homenageia a santa, considerada padroeira dos bombeiros e cultuada também no candomblé como Iansã. Para a devoção baiana, Santa Bárbara ocupa um lugar especial e de grande importância.

O ponto alto das festividades acontece na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, onde, às 8h, é celebrada uma missa campal no Largo. Além da celebração religiosa, muitos populares aproveitam a ocasião para trabalhar e movimentar a economia local. É o caso de Marilene Paixão, que aproveita os festejos para vender seu artesanato e compartilhou o impacto positivo que o trabalho manual tem em sua vida.

“Eu gosto de trabalhar com escultura feita à mão. Eu gosto porque me faz bem, me conecta com a espiritualidade. Todos nós precisamos de um pouco de espiritualidade, e isso me faz muito bem. Comecei com decoração usando garrafas e, depois, me interessei por outras formas de arte, como as obras de uma conhecida que trabalhava com orixás, pintando-os. Desde então, eu pego o arame e, a partir dele, crio todas essas peças, usando massa de biscuit, papel e tecidos variados”, explicou Marilene.

Valbete Nunes, também vendedora, falou sobre como a festa representa uma oportunidade tanto de trabalho quanto de distração.

“Estou trabalhando com as guias de Santa Bárbara e, ao mesmo tempo, me distraindo. Ficar em casa não nos proporciona nada, então, temos que nos esforçar para buscar a sobrevivência".

Quando perguntada se havia feito alguma promessa neste ano, respondeu: "Não faço promessas, apenas peço misericórdia e perdão".