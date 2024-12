Santa Bárbara dá início às festas religiosas e populares da Bahia

Santa Bárbara ocupa um lugar especial na devoção dos baianos, que participam da organização da festa - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Com a alvorada festiva de hoje às 6h, seguida pelo toque do Salva Clarins às 7h, o ciclo de festas religiosas e populares da Bahia se inicia oficialmente sob a proteção de Santa Bárbara. Considerada a padroeira dos bombeiros e celebrada também no candomblé como Iansã, a santa ocupa um lugar especial na devoção baiana. O marco central das festividades acontece na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, onde às 8h é realizada uma missa campal no Largo.

Logo após a missa, uma procissão sai da igreja, percorrendo as ruas Maciel de Baixo, João de Deus, Terreiro de Jesus e Praça da Sé. Na sequência, o cortejo desce a Ladeira da Praça, para no Mercado de São Miguel, visita o Mercado de Santa Bárbara e entra no Corpo de Bombeiros na Barroquinha para uma homenagem especial à padroeira da corporação. A procissão seguirá ainda pelas Baixa dos Sapateiros, Rua Padre Agostinho e retornará ao Pelourinho, encerrando o trajeto de fé e devoção na igreja.

Os últimos ajustes para o grande dia foram concluídos na tarde de ontem. Na igreja, devotos cuidavam dos andores que compõem a procissão, com destaque para o de Santa Bárbara, o último a ser finalizado. Já estavam prontos os de São Cosme e São Damião, São Jorge, São Sebastião, São Miguel Arcanjo, São Lázaro e São Jerônimo.

A devota e florista Marinalva dos Santos Alcântara, que há mais de 30 anos participa da decoração, destacou a emoção de contribuir para a celebração. “Santa Bárbara é muito importante para a gente aqui em Salvador. Desde casa, já começo a organizar tudo, faço minhas orações e trabalho na decoração com muita fé. Isso aqui não é só a vida e devoção para todos nós”, afirmou.

À tarde, as celebrações continuam no Largo do Pelourinho com shows musicais, a partir das 14h30, com Illy apresentando "Samba Djanira", seguida por Márcia Short e o grupo Samba de Oyá às 18h30. Outros artistas também se apresentarão nos Largos Pedro Arcanjo, Tereza Batista e Quincas Berro D’Água, consolidando o caráter cultural e turístico da festividade.

As celebrações começaram no domingo com o tríduo festivo, marcado por missas realizadas nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro. Esse período preparatório reflete a importância da santa, tanto para a tradição católica quanto para o sincretismo religioso que caracteriza as festas de largo da Bahia.

Ciclo de festas

De acordo com a jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos, as festas de Santa Bárbara e outras do ciclo de verão são um símbolo das heranças culturais e religiosas da Bahia. “Essas celebrações são católicas em essência, mas carregam um riquíssimo componente afro-brasileiro. É uma relação muito mais de convivência do que de substituição entre os cultos católicos e afro-brasileiros”, explicou.

Essa convivência é simbolizada na figura de Santa Bárbara, associada no candomblé à orixá Iansã, ambas representando força, energia feminina e associadas a tempestades. Desde os anos 1950, a festa se consolidou também como um momento de afirmação cultural, com a forte presença de baianas de acarajé e manifestações multiculturais nos mercados populares. “A partir dos anos 1950, há mais reportagens e referências sobre a relação da festa com Iansã, uma divindade do candomblé”, explica Cleidiana.

Embora se considere a festa de Santa Bárbara a abertura no calendário religioso popular da Bahia, Cleidiana traz uma outra perspectiva. “O verão oficial vai começar no dia 22 no hemisfério sul, mas para a gente o verão já começou no dia 25 de novembro com a festa de São Nicodemos, que é a primeira dessas festas de largo. É uma festa que acontece na região do Porto, mas que agora ficou restrita por conta da circulação. Mas ela já foi considerada o início do verão. Aí, em seguida, vem Santa Bárbara, que é considerada por quase todo mundo o início do verão baiano”, conta.

Padroeira dos bombeiros

Para o Corpo de Bombeiros da Bahia, Santa Bárbara ganha um significado ainda mais especial, pois é reconhecida como a padroeira da corporação. No dia dedicado à santa, o CBMBA designa membros para acompanhar a celebração na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e segue o festejo pelas ruas históricas da capital, reforçando a conexão entre fé e serviço. Na sede do comando geral, na Barroquinha, como parte da tradição, serão servidas, ao meio-dia, 1.500 quentinhas de caruru para celebrar e compartilhar o momento com a comunidade, simbolizando devoção, solidariedade e gratidão à protetora dos bombeiros.

“O cortejo entra no batalhão e dá uma volta dentro do quartel. Aqui, temos um carro (...) que carrega a imagem de Santa Bárbara. Vale mencionar que ainda temos uma capela dedicada a Santa Bárbara dentro do nosso quartel”, destacou Jamile Lutiane, Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, comandante do Primeiro Batalhão de Bombeiros Militares e coordenadora geral do evento de Santa Bárbara.

A tradição de servir quentinhas já dura mais de três décadas e se manteve mesmo durante a pandemia. “Fui comandante aqui na Barroquinha em 2022. Naquele ano, por conta da pandemia, não realizamos o almoço dentro do quartel. Em vez disso, escolhemos três pontos nas imediações para distribuir as 1.500 quentinhas. Montamos uma linha de servir e disponibilizamos mesas e cadeiras para os idosos, pois muitos deles comparecem. Além da quentinha completa, oferecemos água e refrigerante, dependendo do que a pessoa preferir”, conta Jamile.

Santa Bárbara abre caminho para outras festas populares e religiosas da Bahia, como a de Nossa Senhora da Conceição da Praia e a Festa de Santa Luzia. Para muitos, essas festas são um prelúdio mágico do verão baiano, que encontra no Carnaval seu auge cultural e turístico.

Serviço Festa de Santa Bárbara - 4 de dezembro Local: Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Pelourinho, Salvador, BA) Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia - 8 de dezembro Local: Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia (Cidade Baixa, Salvador, BA) Festa de Santa Luzia - 13 de dezembro Local: Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia (Cidade Baixa, Salvador, BA) Festa de Reis - 6 de janeiro Local: Largo da Lapinha (Salvador, BA) Lavagem do Bonfim - 16 de janeiro Local: Igreja Nosso Senhor Bonfim (Bonfim, Salvador, BA) Festa do Senhor do Bonfim - 19 de janeiro Local: Igreja Nosso Senhor Bonfim (Bonfim, Salvador, BA) Festa de São Lázaro - 27 de janeiro Local: Santuário de São Lázaro e São Roque (Bairro de Federação, Salvador, BA) Festa de Yemanjá - 2 de fevereiro Local: Rio Vermelho (Salvador, BA) Lavagem de Itapuã - 13 de fevereiro Local: Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã (Itapuã, Salvador, BA)

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre