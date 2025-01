Jerônimo irá a Brasília para "abraço pela Democracia" no dia 8 de janeiro

Na ocasião, Lula fará a entrega de obras de arte restauradas, como o relógio do século 17 reparado na Suíça - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governador Jerônimo Rodrigues irá para Brasília na quarta-feira, 8, onde participará do ato solene organizado pelo governo Lula para relembrar a invasão das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023.

O evento simbólico é nomeado "abraço pela Democracia" e contará com diversas autoridades no Palácio do Planalto, entre eles governadores e representantes do Legislativo e do Judiciário. Na ocasião, Lula fará a entrega de obras de arte restauradas, como o relógio do século 17 reparado na Suíça.

Leia também:

>> "É muito natural uma chapa com três governadores em 2026", diz Wagner

>> "Que a gente monte uma chapa forte e firme", diz Jerônimo sobre fala de Wagner

>> Lídice diz que intenção de Lula é controlar gastos: "Vamos avançar nisso"



Em conversa com o Portal A TARDE nesta segunda-feira, 6, Jerônimo destacou a viagem à capital federal e reforçou que um dia como aquele 8/1 não deve voltar a acontecer no Brasil.



“Um dia como aquele 8 de janeiro nunca mais no Brasil. A política nossa nos ensina que a Democracia tem que ser respeitada", afirmou o governador.