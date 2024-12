Atletas baianos conquistam 11 medalhas nas Paralimpíadas Escolares

Davy Santos, campeão no atletismo - Foto: Divulgação/ Sudesb

Após mais uma grande participação nas Paralimpíadas Escolares, a delegação baiana retornou à Salvador neste fim de semana, com 11 medalhas conquistadas. A competição, que ocorreu em São Paulo, contou com mais de dois mil atletas dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal.

O grande nome da edição foi Bárbara Britto, de 17 anos, atleta da natação, que recebe o apoio do Programa FazAtleta. Nas águas, a jequieense conquistou duas medalhas de ouro e duas de prata nas quatro provas que disputou. Em sua 5ª etapa nacional, a atleta competiu nas provas de 100 m costas, 100m borboleta, 50m livre e 100 livre.

Bárbara Britto, campeã na natação | Foto: Divulgação/ Sudesb

“Essa é minha última paralimpíada escolar, já que no próximo ano estarei com 18 anos. Nos doze anos que representei a Bahia, conquistei um total de 14 medalhas. Acredito que cumpri bem meu papel e tenho muito orgulho de ter representado meu estado ao longo de todos esses anos, e espero seguir representando em outras competições, disse Bárbara, que integra a Seleção de Brasileira Juvenil.

Leia mais:

>>Travessia Mar Grande-Salvador: Evento de recordes e grandes histórias

>>Ceni critica atuação do Bahia: “A gente não merecia essa vitória”

>>Vitória tem a 8ª melhor campanha da Série A desde a chegada de Carpini

A sua técnica, a também atleta da paranatação Verônica Almeida, destaca a importância das Paralimpíadas Escolares. “É uma competição que fortalece muito o movimento paralímpico da Bahia e de todo o Brasil, ficando evidente o valor que tem o esporte na vida desses jovens. Dessa competição, saem os futuros atletas paralímpicos do nosso país”, enfatizou Verônica.

“Retornamos a Salvador com a certeza de mais uma etapa vencida não só pelos resultados, mas, sobretudo, pelo compromisso de cada um do grupo que formou nossa delegação paralímpica escolar – estudantes atletas, professores, técnicos de instituições que atuam com PCDs e do Governo do Estado e familiares”, destacou o professor Wilson Brito, chefe da delegação da Bahia.

| Foto: Divulgação/ Sudesb

Além de Babi, Davy Santos, do atletismo, também subiu ao pódio, conquistando um ouro e uma prata. Maria Rita, do badminton, somou um ouro, Samuel Costa, do tênis de mesa, garantiu dois bronze, Daniel Rios, de atletismo, conquistou uma prata e Luiz Otávio, do badminton , trouxe mais uma prata.

O diretor de Fomento ao Esporte da Sudesb, Wilton Brandão destacou a importância do torneio para o paradesporto em todo o Brasil. “Retornamos para a Bahia com o entendimento e o compromisso de fortalecer o paradesporto em nosso estado. Em parceria com a Secretaria de Educação, a Sudesb vem discutindo permanentemente as políticas de desporto escolar, e vamos intensificar essa parceria com vistas a ampliar a participação de nossos atletas paralímpicos nessa e em outras competições”, disse Wilton.

| Foto: Divulgação/ Sudesb

Além dele, Adelmare Júnior, responsável pelo Núcleo da Sudesb, também acompanhou toda a competição na capital paulista, exaltando as conquistas, mas relembrou os desafios e destacou a necessidade de apoio. “Foi muito importante ver de perto mais uma vez essa competição. Assim como o diretor Wilson, retorno ainda mais empenhado em ampliar as políticas públicas do paradesporto em nosso estado. O desafio é enorme, mas com a participação e o trabalho conjunto do Estado e das instituições vamos superar os desafios e tornar mais representativo o paradesporto escolar baiano”, observa Júnior, que também é cadeirante.

Paralimpíadas Escolares são organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A delegação baiana viajou à capital paulista com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, com apoio da Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE).