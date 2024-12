Travessia Mar Grande-Salvador: Evento de recordes e grandes histórias

Abel Ventura, de 62 anos - Foto: Undel Galter | Ag. A TARDE

A 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador, que conta com o apoio do Grupo A TARDE, ocorreu na manhã deste domingo, 1º, e novamente foi um sucesso. Além das conquistas de Renan Santos e Victória do Rosário, vencedores da prova, outras histórias chamaram a atenção do evento.

Entre os grandes atletas que atravessaram a Baía de Todos os Santos, estavam Abel Ventura, de 62 anos, e Renato Barros, de 66. Os dois veteranos da prova roubaram a cena com as suas grandes histórias, que já perduram há décadas.

Após concluir o percurso, Renato ampliou o seu próprio recorde, sendo o atleta que mais vezes realizou a travessia. Ao todo, foram 40 edições como competidor, estreando no ano de 1983, não tendo participado apenas do ano de 2023, após uma lesão no ombro.

Em conversa com o Portal A Tarde, o atleta se emocionou ao relembrar a sua história, afirmando se sentir, edição após edição, como se fosse a primeira vez.

"Era um sonho. Em 1983 eu fiz pela primeira vez e não parei mais, com exceção do ano passado que eu operei o ombro. Hoje eu retornei e, graças a Deus, pra não parar mais", disse o nadador.

Renato Barros, de 66 anos | Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

Com 40 anos de participação, é inevitável que o corpo não tenha mudanças, que poderiam prejudicar a participação do atleta. No entanto, Renato exaltou o psicológico, que tudo funciona a partir de um bom mental.

"A cabeça é tudo. É o segredo. O resto é consequência. Quando você tem a cabeça no lugar, tudo é possível. Você pode superar tudo. Quando eu atravessei a linha de chegada, o sentimento foi igual à primeira vez, cheguei chorando", relembrou Renato.

A história de Abel também vem de muitos anos, repetindo o feito de 1994. Na edição citada, o nadador completou o percurso nadando de costas, assim como em 2024, 30 anos depois.

"Eu sou a prova de que não é impossível. Fazer isso pela segunda vez é mágico, uma sensação muito grande. A prova foi boa, gostei. Quem sabe eu faço novamente aos 70", brincou. "Eu treinei razoavelmente, eu não costumo treinar distâncias tão longas, mas eu fiz um treino que suportou a minha chegada", revelou Abel.