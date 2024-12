Ceni critica atuação do Bahia: “A gente não merecia essa vitória”

Rogério Ceni no último sábado, 30 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na noite do último sábado, 30, o Esporte Clube Bahia pôs fim a um jejum de sete jogos sem vencer, que atormentava o torcedor azul, vermelho e branco há dois meses. Com gol heroico marcado por Lucho Rodrigues, nos minutos finais do jogo, a equipe comandada por Rogério Ceni virou para cima do Cuiabá e reencontrou o caminho das vitórias, alcançando a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, dependendo apenas de si para classificar à pré-Libertadores.

Apesar do triunfo, a atuação do Esquadrão foi muito abaixo do esperado, ainda mais enfrentando uma equipe já rebaixada para a Série B do Brasileirão, o que deixou o treinador Rogério Ceni descontente. Após o jogo, durante reunião da comissão técnica e jogadores, o comandante tricolor foi flagrado alegando que o time não merecia os três pontos. O momento foi captado pelos bastidores da TV Bahêa.

“A vitória foi muito importante e a gente sabe tudo que ela significa para a gente, mas é necessário fazer uma autoavaliação do que nós fizemos. Assim como nós reconhecemos muitas vezes, em jogos que merecíamos vencer, hoje precisamos reconhecer que não fizemos por merecer essa vitória. Produzimos abaixo do que a gente pode”, bradou Ceni, visivelmente incomodado com a postura do Bahia na partida.

Na sequência, o treinador enfatizou que é preciso fazer uma reflexão sobre a atuação do time para o duelo contra o Corinthians, nesta terça-feira, 3, que pode praticamente assegurar o Esquadrão na pré-Libertadores: “É um jogo pesadíssimo. Então peço a vocês esse momento de reflexão pelo que produzimos hoje”.

Por fim, Rogério Ceni destacou que o triunfo é sim motivo para comemorar, porém, é preciso entender os meios para tal: “Claro que temos que estar alegres e felizes por termos conquistado três pontos, mas é importante sabermos o porquê e como a gente conquistou”.