Cauly destaca atuação de Lucho Rodríguez em triunfo do Bahia: "Decisivo"

O Esporte Clube Bahia conquistou uma vitória crucial na noite deste sábado, 1, ao derrotar o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, e saltou para a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores. A vitória foi comemorada com entusiasmo pelos jogadores, que destacaram a luta e a determinação da equipe até o último minuto.

Lucho Rodríguez, autor do gol decisivo, que garantiu a virada do Tricolor de Aço, fez questão de ressaltar a importância do triunfo: “Gol muito importante para a equipe. Cumprimos o objetivo. A equipe lutou até o último minuto, e estou feliz pelo grupo”.

Cauly, outro nome de destaque no jogo, também se mostrou satisfeito com o desempenho do time. “A gente sabe que esses últimos jogos são como finais, então nós procuramos o resultado durante todo o jogo e felizmente conseguimos conquistar os três pontos”, afirmou o meia.

Ao falar sobre a importância de Luciano Rodríguez, que teve papel fundamental no jogo, Cauly não poupou elogios: “Decisivo”. O meio-campista destacou a atuação do atacante, que tem contribuido com muitos gols nas últimas rodadas, e que foi essencial para encerrar a série de sete jogos sem vencer do Esquadrão na competição.

Com a vitória sobre o Cuiabá, o Bahia se aproxima da sonhada vaga na Libertadores de 2024, e já mira o próximo desafio. Cauly reforçou a importância do confronto seguinte contra o Corinthians, afirmando que o time está totalmente focado em mais três pontos: “Contra o Corinthians é mais uma final. As duas equipes estão em busca dessa vaga na Libertadores, então nós vamos com tudo para sair com a vitória de lá”.