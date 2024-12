Vitória tem a 8ª melhor campanha da Série A desde a chegada de Carpini

Alerrandro foi o destaque do jogo - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória vive a sua melhor fase no Campeonato Brasileiro, já tendo garantido a permanência na elite para a temporada de 2025 após vencer o Fortaleza, neste domingo, 1º. Os resultados positivos exaltam o trabalho do treinador Thiago Carpini, que chegou com a missão de tirar o Leão da zona de rebaixamento.

Em 31 jogos disputados, o comandante venceu 13 e empatou 4, somando 44 pontos e tendo a 8ª melhor campanha da Série A no recorte apresentado. Com o aproveitamento de 47,3%, o Vitória só fica atrás de Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Internacional, São Paulo e Corinthians.

Carpini chegou para a disputa da 7ª rodada, quando o rubro-negro havia somado apenas um ponto e estava na vice-lanterna da competição. Porém, após algumas semanas de trabalho, conquistou a primeira vitória diante do Internacional, pela 9ª rodada, pelo placar de 2x1. O embalo resultou em outro bom resultado, um 4x2 diante do Atlético-MG. Ambos no Barradão.

No entanto, o primeiro turno da equipe foi repleto de instabilidade, com poucos jogos que encantaram o torcedor. A virada de chave, por sua vez, surgiu após a saída de alguns jogadores e chegada de outros, que agradaram o treinador.

No primeiro duelo do returno, o Vitória já iniciou bem, derrotando o Palmeiras por 2x0 no Allianz Parque. Na sequência, venceu o Cuiabá, em Salvador, melhorando a campanha da elite. No entanto, no momento em que estava em alta, voltou a cair, ficando quatro jogos sem vencer, ao perder para Bahia, São Paulo e Vasco, e empatar com o Cruzeiro.

Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 0 | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A partir da 26ª rodada que o 'Carpinismo' começou a deslanchar, conquistando sete vitórias e dois empates em 11 jogos. No período, além de sair da zona, se aproximou da Sul-Americana e já está na primeira parte da tabela. De 33 pontos possíveis, o Leão somou 23, a sua melhor sequência desde o início da competição.

Para ampliar a campanha positiva, o Vitória encara o Grêmio nesta quarta-feira, 4, pela 37ª rodada do Brasileirão. A partida será no estádio do Barradão, às 19h.