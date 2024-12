Carpini celebra triunfo: "O maior título do Vitória nos últimos anos"

Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 0 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, neste domingo, 1º, que garantiu a permanência do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini não escondeu a emoção e a importância do feito. Para ele, essa foi uma das maiores conquistas do clube nos últimos anos. Os gols de Alerrandro, artilheiro do Brasileirão com 13 gols, selaram o triunfo rubro-negro, que não apenas garantiu a permanência na elite, mas também aproximou a equipe da classificação para a Copa Sul-Americana.

Em entrevista coletiva, Carpini ressaltou a importância da permanência na Série A, dizendo que a conquista representa um marco na história recente do clube.

"Foi difícil, desafiador, mágico. A gente poderia estar aqui contando uma história triste, tentando convencer vocês de que teve trabalho. Foi muito desafiador, talvez tenha sido o maior título do Vitória nos últimos anos", afirmou o técnico, destacando que, apesar das dificuldades, o trabalho da comissão técnica e dos jogadores foi fundamental para o sucesso.

Carpini também fez questão de reforçar a relevância do trabalho realizado nas divisões inferiores, mas afirmou que a permanência no Brasileirão Série A representa algo ainda mais especial para o clube: "A Série B foi importante, a Série C também, belos trabalhos de outros profissionais. Mas depois de tantos anos, depois de começar como começou, terminar desse jeito é o maior título do Vitória nos últimos anos".

Sobre a lesão de Matheusinho, o grande destaque da temporada, Carpini tranquilizou a torcida: "Todos ficaram muito preocupados pelo edema que se formou. Mas ele já fez exame e, graças a Deus, não teve fratura. Mais detalhes eu não posso passar", revelou o treinador, deixando claro que a situação não é grave, mas ainda assim gerou preocupação.

Com a permanência assegurada, o foco do Vitória agora é garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. A equipe ocupa atualmente a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, e mira a classificação para a competição internacional.

"Agradecer o apoio do torcedor. Nós temos mais dois jogos pela frente. Ainda não acabou. Nós merecemos. É um momento muito especial, a cada jogo é um sentimento diferente. A gente já começa a aprender as músicas. Obrigado ao torcedor, aos meus atletas. Obrigado pela paciência e pelo respeito. A gente sai muito melhor", concluiu Carpini, com a confiança de que a missão está longe de ser concluída, mas com um olhar já voltado para os desafios que virão.

Na próxima quarta-feira, 4, o Vitória recebe o Grêmio no Barradão, às 20h (horário de Brasília), em mais um passo na busca por uma vaga na Sul-Americana.