Lucas Arcanjo destaca manutenção do Vitória e foco na Sul-Americana

O goleiro Lucas Arcanjo não poupou elogios ao grupo e à torcida após o triunfo do Vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Barradão, neste domingo, 1º. Com o sucesso, a equipe garantiu sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência, subindo para a 10ª colocação, com 45 pontos. Agora, o time rubro-negro mira a classificação para a Copa Sul-Americana, competição que não disputa desde 2016.

“Nosso grupo está todo de parabéns, a torcida principalmente. Desde o início, nos apoiaram sem parar. É dar graças a Deus pelos três pontos, pela permanência, e agora vamos em busca do próximo objetivo”, afirmou Arcanjo após o apito final, destacando o empenho do grupo para conquistar uma vaga na Sul-Americana agora que o fantasma do rebaixamento foi evitado.

O goleiro foi protagonista em um momento decisivo da partida, quando, aos 41 minutos do segundo tempo, fez uma defesa crucial para evitar uma possível reação do Fortaleza e assegurar a vitória do Vitória.