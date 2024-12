Baiana Beatriz Garcez é campeã do Circuito Norte/Nordeste de hipismo

Betariz Garcez conquistou a etapa pernambucana do circuito Norte/Nordeste - Foto: Divulgação

A baiana Beatriz Garcez, de apenas 9 anos, conquistou a Copa Pernambuco de hipismo na categoria com obstáculos de 0,60m e confirmou o título da Bahia no Circuito Norte/Nordeste. Montando VHV Cherry, Beatriz representa a vila hípica Verona.

Com etapas em Salvador, Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Recife, o circuito reuniu mais de 500 participantes ao longo do ano nas diversas categorias. Beatriz superou adversários mais experientes e garantiu o lugar mais alto no pódio.