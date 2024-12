É Série A! Vitória vence o Fortaleza e garante permanência na elite

Alerrandro foi o destaque do jogo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória deu um passo importante na noite deste domingo, 1º, ao derrotar o Fortaleza por 2 a 0 no Barradão, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe comandada por Thiago Carpini garantiu sua permanência na Série A e subiu para a 10ª colocação, com 45 pontos, colocando-se em boa posição para assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana, competição que o clube não disputa desde 2016.

Leia mais:

>> Fabrício Bulhões brilha na segunda etapa do circuito baiano de surfe

>> Baiana Beatriz Garcez é campeã do Circuito Norte/Nordeste de hipismo

>> “É um orgulho para nós baianos”, diz CBDA sobre Mar Grande-Salvador

O jogo, porém, começou com um susto para os torcedores rubro-negros. Logo nos primeiros minutos, Matheusinho, o principal destaque da equipe na temporada, teve que deixar o campo após uma lesão em uma dividida. A baixa do craque, no entanto, não abalou o Vitória, que seguiu firme na busca pela vitória.

Alerrandro foi o grande nome da partida, marcando os dois gols da equipe e assumindo a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 13 gols, igualando-se a Yuri Alberto, do Corinthians. O atacante, que tem sido peça fundamental para o Leão, demonstrou mais uma vez sua eficiência e oportunismo ao aproveitar duas lambanças da defesa cearense.