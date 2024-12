Fabrício Bulhões brilha na segunda etapa do circuito baiano de surfe

Ilheense Fabrício Bulhões vence segunda etapa do Tivoli Triple Crown na Praia do Forte - Foto: Divulgação | Orlando Rodrigues

Campeão baiano e vencedor do Tivoli Triple Crown em 2023, Fabrício Bulhões reafirmou sua supremacia no surfe baiano ao conquistar, neste domingo, 1, a vitória na segunda etapa do circuito estadual de 2024. A competição aconteceu na Praia do Forte e reuniu grandes nomes do esporte, definindo os rumos para a temporada atual.

Na final, Fabrício, natural de Ilhéus, superou Antônio Vinícius (Camaçari), Alanderson Martins (Itacaré) e Gabriel Leal (Praia do Forte). O ilheense segue em alta no cenário nacional, tendo garantido recentemente sua vaga na elite do surfe brasileiro, após desempenho de destaque na etapa classificatória do Rio Grande do Sul.

“Muito feliz com tudo o que vem acontecendo neste ano. Com a vitória na Taça Brasil (em Alagoas), com a vaga para a elite do surfe brasileiro e, agora, ter vencido aqui na Praia do Forte”, comemorou Fabrício. “Vim para cá com a família, para me divertir, mas sem perder o foco. Quero parabenizar a organização do evento, ao Tivoli e a todos que realizaram essa competição. Daqui a 15 dias, tem o encerramento do circuito e estarei aqui outra vez”, prometeu.

Leia mais:

>> Baiana Beatriz Garcez é campeã do Circuito Norte/Nordeste de hipismo

>> “É um orgulho para nós baianos”, diz CBDA sobre Mar Grande-Salvador

>> Atletas elogiam Mar Grande-Salvador: "Precisa ser conhecida pelo Brasil todo"

Jovens talentos ganham destaque

Entre os destaques do evento, os jovens surfistas Gabriel Leal e Felipe Guerreiro, ambos de 16 anos, impressionaram com suas performances. Representando a Praia do Forte, os atletas avançaram para as baterias finais em diversas categorias.

Gabriel chegou às finais da categoria profissional, sub-18 e sub-16, conquistando o 4º lugar na pró, o vice-campeonato na sub-18 e a vitória na sub-16. Já Felipe foi 3º colocado na sub-18 e vice-campeão na sub-16, demonstrando grande potencial para o futuro do surfe baiano.

Organização e próxima etapa

A competição é promovida pela Federação Baiana de Surf (FBSurf), com supervisão da Associação de Surf da Praia do Forte e patrocínio do Tivoli Ecoresort Praia do Forte e da Billabong. A terceira e última etapa do circuito, que definirá os campeões estaduais de 2024, está marcada para ocorrer entre os dias 13 e 15 de dezembro, também na Praia do Forte.