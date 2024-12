Atletas elogiam Mar Grande-Salvador: "Precisa ser conhecida pelo Brasil todo"

Travessia Mar Grande-Salvador contou com 180 atletas - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador, aconteceu neste domingo, 1º, com saída da Praia do Barro Duro, em Vera Cruz, e chegada no Porto da Barra. Após cerca de duas horas de maratona, os competidores ressaltaram o sucesso da prova.

Leia mais:

>> Bicampeões! Confira vencedores da Travessia Mar Grande-Salvador 2024

>> Organizadores comemoram Travessia Mar Grande-Salvador

>> Inspirada em CR7, nadadora de 14 anos estreia na Mar Grande-Salvador



Allan do Carmo, padrinho da travessia, ex-nadador e hexacampeão da prova comentou a sensação de agora ser apenas espectador. “Muito feliz de estar aqui no ‘quintal de casa’ e assistir essa prova, vendo várias pessoas de fora e tendo um baiano ganhando", falou, relembrando a vitória de Renan Santos, no geral masculino.

Allan do Carmos ao lado de Robson Santos | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Allan do Carmos ao lado de Victoria do Rosário | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A madrinha da travessia e competidora da categoria Master (terminando no 4º lugar), a nadadora Alessandra Mello, a Leca, elogiou a prova. “Quando eu fui convidada para ser madrinha, eu falei 'vou trazer um monte de atleta, referência e ultramaratona de fora daqui para conhecer essa travessia'. Essa travessia precisa ser conhecida pelo Brasil todo, pelos nós nadadores, pelo Brasil todo, que é uma travessia muito maravilhosa", disse.

Leca, madrinha e competidora da travessia. | Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

Hoje estava muito gostoso, muito tranquilo, a Bahia está linda, calma, sem vento, água azul esverdeada, um visual lindo Leca - Nadadora e madrinha da travessia

A prova também foi atrativo para muitas pessoas de fora da Bahia. Samir Barel, maratonista aquático que veio de São Paulo, demonstrou seu carinho e vontade de participar da travessia. Ele ficou com o segundo lugar no master masculino.

“Primeira vez que eu nado, há muitos anos que eu quero nadar nessa prova, finalmente consegui. E nadar em meio aos baianos, a Bahia, que é uma energia diferente de tudo que a gente está acostumado...Nadar em meio ao celeiro das águas abertas é uma verdadeira honra.”