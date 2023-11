Allan do Carmo celebra volta da Mar Grande-Salvador: "No meu coração" | A TARDE

A Travessia Mar Grande-Salvador está de volta ao cenário esportivo da Bahia após seis anos de ausência. A prova de águas abertas, que é uma das mais tradicionais do Brasil, completa 68 anos em 2023 com a realização de sua 53ª edição, que está marcada para o dia 19 de novembro.

Na última Travessia Mar Grande-Salvador, realizada em 2016, o vencedor da categoria masculina foi Allan do Carmo, que se consagrou hexacampeão da prova. Aos 34 anos e já aposentado, ele guardou com carinho as memórias de uma competição tão emblemática para a Bahia.

“É muito importante ter de volta a Mar Grande-Salvador, prova tão tradicional de muitos anos. São 52 edições. Ficar tanto tempo sem essa prova era um pecado para a gente. Agora com o retorno vai alavancar cada vez mais o nome da maratona, um esporte tão tradicional no nosso estado. Ainda não pretendo voltar a fazer, muito menos a vencer, mas é uma prova da minha paixão, que está no meu coração”, contou o ex-nadador ao Portal A TARDE.

Allan recebido com festa na edição de 2016 da Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

A prova tem um percurso de aproximadamente 12 km, com largada na Praia do Duro, em Mar Grande e chegada na Praia do Porto da Barra, em Salvador. Por isso, Allan do Carmo ressaltou que é preciso uma estratégia bem elaborada para vencer a prova.

“Nadar a Mar Grande-Salvador, uma das provas mais tradicionais do Brasil, é muito forte. Traz uma expectativa muito grande por ser uma prova de muita estratégia. Não é só ter uma boa natação, mas você tem que ter estratégia e um barco acompanhando. É uma das provas mais tradicionais da Bahia e do Brasil e a sensação de participar é sempre das melhores”, completou Allan, seis vezes vencedor da Travessia Mar Grande-Salvador.

E se de um lado temos a experiência de um ex-nadador de alto rendimento, do outro temos João Pitta, de 31 anos, um triatleta amador que vai participar da Travessia Mar Grande-Salvador pela primeira vez.

“Esta será a minha primeira Travessia Mar Grande-Salvador, meu ‘batismo’ (risos). Estou tendo minha primeira experiência fazendo treinos com distâncias acima de 3 km ou tempo em atividade superior a 1h”, revelou ao Portal A TARDE.

João Pitta se prepara para a sua primeira Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal

João é natural de Salvador e quase sempre teve a natação presente em sua rotina, desde os primeiros anos de vida. Ele contou que a mãe levava ele para natação de bebês e que nadava em piscinas como a do SESI Itapagipe e do Clube dos Oficiais da Polícia Militar. Agora, com acompanhamento de uma assessoria esportiva, está empolgado para realizar a Travessia Mar Grande-Salvador.

“Em 2017 eu fui de encontro à maturidade e disciplina, após conhecer o professor Rafael Peralva e sua assessoria esportiva. Foi aí que passei a treinar a triatlo e desenvolvi uma natação mais voltada para águas abertas. Agora estou abraçando esse compromisso de sair de Mar Grande e chegar em Salvador nadando bonito. Vamos nessa!”, concluiu João.

As inscrições para a Travessia Mar Grande-Salvador são limitadas e estão abertas no site oficial da competição. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.

A Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Ambiance Esporte e Eventos, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos e patrocínio da Powerade e Crystal.