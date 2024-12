Inspirada em CR7, nadadora de 14 anos estreia na Mar Grande-Salvador

Raquel Mesquita, de 14 anos, fará sua estreia na Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

A jovem nadadora Raquel Mesquita, de 14 anos, se prepara para sua estreia na 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador, a mais tradicional prova de natação em águas abertas do Brasil, que será realizada neste domingo, 1º de dezembro. Motivada e inspirada por grandes nomes da modalidade, como Ana Marcela Cunha e Alessandra Melo, Raquel encara o desafio como um marco em sua trajetória esportiva.

| Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

Naturalmente ansiosa para sua primeira participação, a atleta compartilhou sua evolução na natação, que começou como uma recomendação médica devido à asma.

“Minha mãe me colocou na natação aos 6 ou 7 anos para cuidar da minha saúde. A paixão pelo esporte veio mais tarde, aos 11 anos, quando comecei a competir e me inspirei em atletas como Ana Marcela. Foi incrível ver alguém nadar dez quilômetros em águas abertas, algo que parecia impossível para mim na época”, relatou.

Raquel também citou a ultramaratonista Alessandra Melo, madrinha da edição deste ano, como uma referência: “Ela é uma inspiração não só pelo feito incrível de nadar os 60 km entre Salvador e Morro de São Paulo, mas também pelo estilo de vida que adotou para alcançar essa marca. Espero, quem sabe daqui a alguns anos, realizar uma travessia como essa”.

| Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

A pequena atleta também encontra inspiração não apenas no mundo da natação, mas também no futebol. Admiradora de Cristiano Ronaldo, a jovem destaca o método de persistência do astro português como um exemplo a ser seguido: “Me inspiro muito no Cristiano Ronaldo, no método dele de persistir. Mesmo sem tanto talento, ele se dedicou e conseguiu alcançar coisas incríveis. Pessoas com talento, mas sem disciplina, não conseguem”, afirmou Raquel, reforçando a importância da determinação em sua trajetória esportiva.

Além de técnica e disciplina, a jovem reconhece que a preparação para provas em águas abertas vai muito além do treinamento físico.

“Nadar em águas abertas é muito mais do que simplesmente entrar na água e nadar. Precisamos de orientação constante para controlar o ritmo, cadenciar o esforço e garantir a hidratação ao longo da prova”, explicou.

| Foto: Téo Mazzoni

Claudice Mesquita, mãe da atleta, demonstrou orgulho e otimismo com o desempenho da filha: “Estou muito feliz e ansiosa. Tenho certeza de que ela vai completar a prova, porque vem treinando forte e está focada nesse objetivo”, afirmou.

Sobre a Travessia:

A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador terá a largada marcada para as 6h50 deste domingo, 1º de dezembro, na Praia do Duro, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica. A chegada será na famosa Praia do Porto da Barra, em Salvador. Com cerca de 200 inscritos, a prova reunirá competidores de destaque de todo o Brasil, distribuídos em 14 classes divididas por faixa etária, a partir dos 13 anos, além de uma classe especial para pessoas com deficiência.

A travessia é uma realização da A TARDE FM e do Grupo A TARDE, com produção da ViraMundo Produções, organização técnica da Ambiance Esporte, arbitragem da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e patrocínio de Powerade e Village Itaparica.