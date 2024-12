'Haaland do Sertão', Dell assina contrato até 2027 com o Bahia

Dell assinou seu primeiro contrato profissional - Foto: Divulgação | ECBahia

Uma das principais joias das divisões de base do Bahia, o atacante Dell assinou, nesta sexta-feira, 29, o seu primeiro contrato profissional com o Tricolor. Conhecido como 'Haaland do Sertão', o atleta de 16 anos renovou seu vínculo contratual até o final de 2027 com o Esquadrão de Aço.

Destaque da conquista do Campeonato Baiano Sub20 nesta temporada, Dell brilha com a camisa do Bahia desde o ano passado, quando marcou 40 gols em 34 partidas. Além de somar convocações para a Seleção Brasileira sub-16, o atleta também representou o Brasil na disputa do Sul-Americano sub-16 neste ano, no qual marcou dois gols.

O centroavante também têm atraido olhares de clubes da Europa. De acordo com o jornal 'Estado de Minas', equipes como Manchester City, da Inglaterra, e Milan, da Itália, já realizaram sondagens pelo jogador.