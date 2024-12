Intercâmbio internacional: atletas da base do Bahia embarcam para a Europa

Ruan Pablo e Sidney vão fazer intercâmbio na Europa - Foto: Reprodução | EC Bahia

Como parte integrante do City Football Group, o Bahia recebe atletas de outros clubes para intercâmbio, assim como manda jogadores para experiências em outros países. Dessa vez, o atacante Ruan Pablo, de 16 anos, e o volante Sidney, de 18, vão embarcar para um período de 10 dias na Europa.

Enquanto Ruan vai para a equipe sub-19 do Manchester City, Sidney vai para o time sub–21 do Lommel SK, da Bélgica. O objetivo é que os atletas vivenciem novas culturas, conheçam diferentes escolas de futebol ao redor do mundo e se integrem plenamente a outros clubes do grupo.

O intercâmbio proporciona uma experiência enriquecedora e valiosa para o crescimento pessoal e profissional. Em 2023, o meia Roger participou do projeto, treinando no Manchester City e no Girona, da Espanha. Ruan Pablo e Sidney embarcam neste fim de semana para a Europa e retornam ao Brasil no dia 14 de dezembro.