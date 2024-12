Vai quebrar o tabu? Vitória não vence o Fortaleza em casa há 17 anos

Duelo entre Fortaleza x Bahia - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória entra em campo neste domingo, 1º, contra o Fortaleza, pela 36ª rodada. A partida terá início às 18h30, no Barradão, Santuário Rubro-negro.

Para garantir a permanência na elite em 2025 de forma antecipada, o Leão só precisará vencer a equipe tricolor. No entanto, a missão não vem sendo fácil, tendo em vista que não derrota o Lion jogando em Salvador há 17 anos.

Na Série B de 2007, pela 12ª rodada, o Vitória aplicou uma sonora goleada no Fortaleza, com o placar de 6x0. No duelo, Índio, Faioli, Joãozinho, Alysson, Chicão e Vanderson marcaram os gols. Na temporada, o rubro-negro ficou na 4ª posição do campeonato, classificando à elite, enquanto o tricolor terminou a campanha na 5ª colocação.

Desde então, o Leão da Barra enfrenta uma seca contra os cearenses, com apenas uma vitória nos últimos oito jogos. Nas duas partidas protagonizadas no Barradão, o Fortaleza venceu uma e empatou a outra. O último encontro ocorreu na 3ª fase da Copa do Brasil de 2022, quando o Lion aplicou 1x0 e avançou na competição.

No encontro do primeiro turno, em baixa no Brasileirão, o Vitória foi derrotado, na Arena Castelão, por 3x1, pela 17ª rodada. Na ocasião, Breno Lopes, Tinga e Pochettino marcaram os gols, enquanto Zé Hugo descontou o placar.

Para este confronto, o rubro-negro vem de três vitórias nos últimos cinco jogos, estando na 12ª colocação, com 42 pontos. O Fortaleza venceu dois dos seus últimos cinco jogos, estando presente na 4ª colocação, já tendo somado 65 pontos.