Barradão terá mais de 25 mil torcedores para Vitória x Fortaleza

Torcida rubro-negra vai apoiar o time contra o Fortaleza - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá dois jogos consecutivos no Barradão e que são considerados fundamentais para a permanência na Série A. O primeiro deles será o clássico diante do Fortaleza, marcado para este domingo, 1, às 18h30, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após alcançar a expressiva marca de 40 mil sócios, o torcedor rubro-negro vai novamente lotar as arquibancadas do Barradas e apoiar o time em mais um confronto decisivo.

Leia mais

>> Vai quebrar o tabu? Vitória não vence o Fortaleza em casa há 17 anos

>> Operação Matheuzinho: o que se sabe sobre condição física do meia

>> "Domingo é uma guerra", diz Willian Oliveira sobre jogo da permanência

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, Já são mais de 25 mil torcedores garantidos para o jogo deste fim de semana, entre check-ins e ingressos avulsos adquiridos por torcedores não sócios.

Os sócios ainda pode, realizar o check-in no site do plano Sou Mais Vitória. Os planos Sou Leão da Barra, Sou Tradição, Sou Colossal e Sou Sem Fronteiras são prioritários. Na sequência, estão os planos Sou Um Nome na História e Sou Vermelho e Preto.

As vendas físicas estão em andamento nas lojas oficiais do clube nos Shoppings. A comercialização das entradas nas bilheterias do Barradão ocorre no dia do jogo, a partir das 10h.

Há dois jogos sem perder, o Leão da Barra ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão, com 42 pontos somados em 35 jogos disputados.