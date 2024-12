Rubro-negro chega a marca histórica de 40 mil sócios Sou Mais Vitória

Vitória chegou a marca de 40 mil sócios - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória chegou a marca histórica de 40 mil sócios na madrugada desta quinta-feira, 28. O crescimento do time no segundo turno do Brasileirão, aliado a campanha da Black Friday que ofereceu descontos atrativos para os torcedores, foi determinante para o clube alcançar a tão almejada meta.

Vale destacar também que as ações de marketing promovidas pelo plano Sou Mais Vitória, com participação dos jogadores do elenco e dos próprios sócios torcedores como protagonistas, colaboraram de maneira efetiva para obter o êxito.

Desde o descenso para a Série C em 2022, a torcida rubro-negra foi fundamental sendo a grande parceira do clube em um dos piores momentos de sua história recente. Em 2023, com o rubro-negro baiano na Série B, o clube alcançou a marca de 30 mil associados.

O crescimento no número de sócios reflete nas arquibancadas do Barradão. Em alguns jogos no ano, os sócios praticamente ocuparam todos os lugares do Santuário rubro-negro, que comporta pouco mais de 30 mil torcedores.