Organizadores comemoram Travessia Mar Grande-Salvador e planejam nova edição

Diretor da A TARDE FM, Eduardo Dute - Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

Presentes na Travessia Mar Grande-Salvador, Ildázio Jr e Eduardo Dute, que estão entre os organizadores do evento, comemoram os resultados no Porto da Barra na manhã desde domingo, 1º.

Ao Portal A TARDE o diretor de negócios da A TARDE FM e coordenador da Vira Mundo Produções, Ildázio Jr., revelou o segredo da organização.

Pela 54ª edição, a Travessia foi um sucesso, destacando o compromisso do Grupo com a sociedade, como destacado por Ildázio.

“O Grupo A TARDE é muito organizado e sempre interferiu e interfere na sociedade através de ações como essa. Em 54 anos, acho que o grande segredo foi esse: estar bem próximo da população, da sociedade civil. A gente tem uma prova que é tradicional e tem uma prova que, assim, para o Brasil inteiro. Então, depois de 54 anos, o compromisso da gente é começar muito antes. Então, amanhã, a gente já começa a trabalhar aqui com a 55ª. É muita organização, muitos profissionais competentes envolvidos e o setor de negócios de A TARDE que está muito forte a cada ano”

Após mais uma realização bem-sucedida, o diretor da rádio A TARDE FM, Eduardo Dute, revelou qual o segredo para o sucesso da travessia Mar Grande-Salvador.

"É a dedicação das pessoas por um esporte maravilhoso como esse. Uma prova de 54 anos, isso é a história, não tem os precedentes aqui de você estar desenvolvendo uma prova com tanto sucesso. A gente chega na 54ª edição com tanta gente do Brasil todo vindo pra cá para prestigiar e nadar a travessia. Pena que só pode, no máximo, 180 atletas, se não esse mar estaria repleto de pessoas nadando, mas é uma satisfação muito grande, a equipe toda envolvida, um empenho muito grande do Grupo A TARDE e e a satisfação imensa que está fazendo isso., contou.



A travessia é uma realização da A TARDE FM e do Grupo A TARDE, com produção da ViraMundo Produções, organização técnica da Ambiance Esporte, arbitragem da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos (FBDA) e patrocínio de Powerade e Village Itaparica.