Cheia de tradição e desafios, 54ª Mar Grande-Salvador acontece neste domingo

Antes da largada do ano passado, atletas mostram união para superar os 12 km da prova - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A partir das 6h50 da manhã deste domingo, 180 atletas caem no mar da Praia do Duro, em Mar Grande, na largada da mais tradicional prova de natação em águas abertas do Brasil: a Travessia Mar Grande-Salvador. Na 54ª edição, a prova de 12 km, que vai de Itaparica ao Porto da Barra, representa um desafio sem igual para os bravos participantes, que fazem da Baía de Todos-os-Santos um cenário perfeito para demonstrações de superação, coragem e muita espírito esportivo.

“É uma prova que vai muito além de uma competição: é uma experiência! Você sai de Mar Grande vendo Salvador pequenininha e conforme nada, você se conecta com o meio ambiente, com a natureza, com a vida marinha, e quando vai chegando do outro lado, vê todos os cartões postais maravilhosos crescendo. Não há nada igual e há um clima de muita união entre os nadadores pelos desafios da prova, com as fortes correntezas, as ondas, a confiança nos guias... É tudo muito único e me sinto muito honrada em ser a madrinha da prova nesta 54ª edição”, relata a ultramaratonista aquática Alessandra Melo, a Leca.

As palavras dela são referendadas pelo padrinho deste ano da Mar Grande-Salvador, o ex-maratonista aquático e atleta olímpico Allan do Carmo, maior campeão da história da Travessia. “É uma honra para mim estar envolvido, mesmo após ter me aposentado profissionalmente, numa prova que ajudou a construir a minha carreira. Sei bem o que representa para cada atleta completar essa travessia. Ela é diferente e especial”, explica.

Tradicionalmente quase em toda sua história disputada apenas por atletas ranqueados na Bahia, desde a edição passada a Mar Grande-Salvador é uma prova ‘open’, ou seja, com inscrições abertas para todo País. “Isso deixou a prova ainda mais rica. Teremos atletas brasileiros de renome internacional, que sempre quiseram participar, mas não podiam por conta do regulamento. São nadadores como o paulista Samir Barel, que já fez a travessia do Canal da Mancha, o carioca Luiz Felipe Lebeis, tetracampeão da Travessia 14 Bis – Santos-Bertioga, e da paulista Ana Carolina Morelli, que esse ano já nadou a famosa travessia Capri-Nápoli. E eles vão estar ali, lado a lado, com os baianos atuais campeões Renan Barbosa e Vitória do Rosário”, conta Bruno Riella, diretor técnico do evento.

Ao todo, a 54ª Mar Grande-Salvador terá 14 classes em disputa, divididas por faixa etária, a partir dos 13 anos, e uma também para pessoas com deficiência. E se a coragem, superação e desafio são marcas registradas da prova, outra característica que a travessia faz questão de carregar consigo é a segurança.

“Com a prova aberta, tivemos muito mais procura do que a limitação de 180 atletas, mas não abrimos mais vagas porque prezamos demais pela segurança de todos. Todo mundo que faz a prova tem que ter não só um atestado médico, mas também uma declaração de um treinador de que aquele atleta está apto para participar da prova. Cada nadador tem que ter um barco guia orientando e servindo de apoio para qualquer eventualidade. São 17 barcos na água dos árbitros da federação. Tem o corpo de bombeiros, duas ambulâncias na Barra e umas em Mar Grande... A estrutura é gigante e nos orgulhamos muito de poder proporcionar o melhor para todos os participantes”, finaliza Riella.

A Travessia

A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador é promovida pelo Grupo A TARDE, com organização da Viramundo e produção da Ambiance Esporte e Eventos. O evento conta com o apoio da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos (FBDA), e é patrocinado por Powerade, Village Itaparica, Governo do Estado da Bahia e FazAtleta.