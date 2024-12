Bicampeões! Confira vencedores da Travessia Mar Grande-Salvador 2024

Travessia Mar Grande-Salvador aconteceu neste domingo - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Realizada pelo Grupo A TARDE, a 54ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador aconteceu neste domingo, 1º de dezembro. Ao total foram cerca de 180 pessoas inscritas na prova, número limite, 30 a mais que a do ano passado. No final, os vencedores se tornaram os bicampeões Renan Santos no geral masculino, e VIctória do Rosário, no geral feminino.

A prova teve início em Mar Grande, na Praia do Duro, em Vera Cruz. Os homens largaram primeiro, pontualmente às 6h50. Na sequência, às 6h05, foi a vez da categoria feminina. Cerca de 200 competidores caíram no mar para completarem o trajeto de aproximadamente 12km.

Renan Santos é o atual campeão geral masculino e agora se sagrou bicampeão. “Só alegria, a realização de um sonho. Até mesmo, ter ganho a primeira e agora, mais ainda ter ganho a segunda. Foi indescritível, simplesmente sensacional.”

Renan Santos, vencedor do geral masculino | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A campeã do geral feminino Victoria do Rosário, de 16 anos, também venceu no ano passado. ”Estou muito feliz, é a minha segunda vez nadando nessa prova. Pude me consagrar de campeã.”

Victoria ainda comentou o motivo de ter começado a nadar. “Eu comecei com 7 anos de idade, por recomendação médica, por alguns problemas respiratórios, acabei gostando da modalidade, comecei pela natação, na piscina, mas aí eu tive minha primeira competição no mar, eu acabei gostando e agora é minha casa aqui, o mar.”

Victoria do Rosário, vencedora do geral feminino | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

