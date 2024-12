“É um orgulho para nós baianos”, diz CBDA sobre Mar Grande-Salvador

Diego Albuquerque, presidente da Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos e ex-presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos - Foto: Beatriz Amorim | Ag. A TARDE

A 54ª Travessia Mar Grande-Salvador está sendo elogiada por todos que a presenciaram, o evento aconteceu dia 1 de dezembro, domingo.

O Portal A TARDE falou com o presidente da Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos (CBDA), Diego Albuquerque, que abriu o coração sobre a prova.

“É um orgulho para nós baianos, temos essa travessia super tradicional, não só na Bahia, no Brasil, e é uma das mais antigas do mundo, né, uma das mais tradicionais do mundo, feita aqui no nosso lar, com a chegada no Porto da Barra", falou.

Somado a isso, essa foi a edição com mais competidores de fora do estado, e quando perguntado, Diego revelou o sentimento de expandir cada vez mais o evento, podendo até se tornar algo internacional.

“Que bom que isso está acontecendo cada vez mais, a prova mais disputada a nível nacional. Não duvido que em pouco tempo ela seja internacional também e pode contar com o apoio tanto da Federação Baena quanto da Confederação para gente crescer cada vez mais.

Bruno Riella, diretor da Ambience, também esteve presente na Travessia, reforçando a sua paixão pela prova, que só tende a crescer no estado e no país. Ao Portal A Tarde, o ex-competidor avaliou a entrega do evento nesta 54ª edição, não contendo a alegria pelo resultado.

“Nesse momento, o coração explode de alegria. São muitos meses de trabalho, de preparação, muitas pessoas envolvidas, uma equipe gigantesca, instituições, empresas, muita gente envolvida para entregar esse evento maravilhoso. A sensação é uma explosão de alegria quando a gente consegue entregar um evento nessa grandeza. Muito obrigado a todos”, disse Bruno.

Com o sucesso de mais uma edição, o próximo passo é pensar em 2025, projetando mais uma grande prova. O diretor da Ambiance revelou o desejo de contar com mais atletas, até de fora do país, e a possibilidade de colocar o evento em dois dias.

“Esse ano tivemos 180 atletas, de todos os cantos do país, vários estados brasileiros, grandes nomes das águas abertas do Brasil e aqui da Bahia. Ano que vem essa Baía de Todos os Santos vai ficar pequena para a Travessia Mar Grande-Salvador”, projetou o Diretor.