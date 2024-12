Permanência do Vitória confirma Série A com cinco times nordestinos

Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport, e agora Vitória. Série de 2025 contará com cinco times nordestinos pela 1ª vez - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Neste domingo, 1º, o Vitória garantiu sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Fortaleza por 2 a 0, fazendo história no futebol nordestino. Com o triunfo, o time rubro-negro assegura a participação na edição de 2025 do Brasileirão, que contará pela primeira vez com cinco clubes nordestinos na elite da competição: Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória.

Com 25% da Série A composta por equipes da região, essa marca é histórica. Em 1993, a Série A já teve sete clubes nordestinos, mas o torneio contava com 32 times, o que torna o feito ainda mais significativo neste cenário atual de 20 clubes. A presença expressiva do Nordeste no Campeonato Brasileiro reflete o crescimento do futebol na região, com times se fortalecendo e conquistando posições de destaque nos principais torneios nacionais.