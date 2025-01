Estado oferta Educação Profissional e Tecnológica a todos os municípios - Foto: Amanda Chung

A Bahia inicia 2025 com um marco iniciado na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) da rede estadual: pela primeira vez, cursos técnicos serão oferecidos em todos os 417 municípios baianos. Serão 574 unidades escolares da rede estadual que, a partir de fevereiro, abrirão cerca de 200 mil vagas presenciais. As oportunidades estão articuladas à Educação Integral e ao Ensino Médio de Tempo Parcial, consolidando a EPT como eixo estratégico para o desenvolvimento social e econômico do estado, articulado a demais políticas públicas.

Com metas claras e ações integradas, o estado projetado para o ano de 2025 mais transformador na área da Educação. "Estamos ampliando horizontes e garantindo que cada jovem baiano e trabalhador tenha acesso a uma formação técnica de qualidade, conectada ao mundo do trabalho e às demandas dos arranjos produtivos locais e dos territórios. É um passo decisivo para transformar vidas e comunidades", enfatizou o superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Ezequiel Westphal.

Leia mais:

>>> Inscrições para Ensino Médio no Sesc Bahia terminam dia 13

>>> Sesi Bahia abre 10.210 vagas gratuitas para jovens e adultos

Para atender setores estratégicos, como o industrial, a Bahia fortalece parcerias com empresas como a BYD, que fecham mão de obra treinando nos cursos técnicos oferecidos pela Rede em áreas como Mecatrônica, Petróleo e Gás, Eletrotécnica, Eletromecânica, Segurança do Trabalho, Biotecnologia, Informática e Química. No campo, o Projeto Agroecológico Integrado Sustentável (PAIS) será ampliado, promovendo a oferta de cursos universitários em agroecologia e práticas sustentáveis. Além disso, parcerias com o Sistema Nacional de Aprendizagem possibilitam a realização de cursos de qualificação profissional para a Educação de Jovens e Adultos (EJA/PROEJA).

A oferta ampliada de cursos técnicos está definida em uma rede de parcerias estratégicas e programas federais. Entre os programas federais, destacam-se o Pronatec, Projovem Urbano e Campo, Saberes da Terra. Já o Bahia Aprendiz é resultado de uma ação conjunta entre a SEC, a Superintendência Regional do Trabalho (SRT) e a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) que oferecem educação técnica e desenvolvimento sustentável para jovens e adultos. A formação de professores também é prioridade, com programas articulados entre o Instituto Anísio Teixeira (IAT) e os Institutos Federais para a oferta de cursos de pós-graduação e qualificações técnicas docentes especializadas ao uso de laboratórios e à produção de tecnologias sociais.