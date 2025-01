Sesi Bahia abre 10.210 vagas gratuitas para jovens e adultos

EJA SESI oferece oportunidade de elevação de escolaridade e de qualificação profissional - Foto: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB

O Serviço Social da Indústria (Sesi Bahia) oferece 10.210 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). As oportunidades são voltadas para Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus e Teixeira de Freitas.

As vagas incluem 9.090 para EJA regular e 1.120 para EJA Profissionalizante, esta última realizada em parceria com o Senai. A iniciativa é voltada para jovens e adultos com mais de 18 anos que desejam concluir o ensino fundamental (6º ao 9º ano) ou o ensino médio (1ª a 3ª série). No caso da EJA Profissionalizante, o aluno também obtém qualificação profissional em áreas como almoxarifado, confeitaria, eletricidade, manutenção de tablets e smartphones, entre outras.

Os interessados podem se inscrever pelo site oficial do Sesi Bahia (www.sesibahia. com.br) ou diretamente nas unidades do Sesi em todo o estado. Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar foto 3x4, RG, CPF, comprovante de residência atualizado, histórico escolar ou atestado de escolaridade. Alunos de escolas particulares devem incluir uma declaração de baixa renda.

Os estudantes também contam com material didático exclusivo, suporte pedagógico individualizado e acesso a uma plataforma virtual de aprendizagem. Além disso, os alunos da EJA Profissionalizante em Salvador, Ilhéus, Camaçari e Luís Eduardo Magalhães recebem auxílio transporte de R$ 150 por mês. Para informações detalhadas, acesse o site ou entre em contato através do WhatsApp 71 32348230 e 71 32348213.

*Sob a supervisão da editora Kenna Martins