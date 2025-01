Inscrições para Ensino Médio no Sesc Bahia terminam dia 13

Inscrições para Ensino Médio à distância duram até segunda feira, 13 - Foto: Divulgação | Sesc

As inscrições para o Ensino Médio do Sesc que oferta aulas à distância com qualificação profissional em produção cultural para jovens e adultos (EAJ) se encerram na próxima segunda-feira, 13.

Em Salvador, são oferecidas 20 vagas para o turno da noite. Para participar, o candidato precisa ter mais de 18 anos e concluído o Ensino Fundamental. O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, sendo 80% das aulas em formato virtual e 20% em formato presencial. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro, por meio do formulário disponível no site.

Após a inscrição pelo site, o candidato será convocado via e-mail para a entrega dos documentos no Polo escolhido. É preciso apresentar obrigatoriamente RG, CPF, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar de conclusão do ensino fundamental e formulários anexos ao edital. A matrícula só é confirmada após a análise da documentação.

O início das aulas está previsto para 10 de março de 2025. A parte presencial do curso será realizada no campus escolhido pelo candidato no momento da inscrição. No final dos 18 meses, os alunos recebem certificado do Ensino Médio com qualificação profissional em Produção Cultural.

O Sesc EAD EJA é oferecido em 15 estados das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Foi lançado em 2022 e já formou 2.553 estudantes. Atualmente, são cerca de 3,5 mil matriculados.

O projeto é desenvolvido em parceria com o Senac RS, responsável pela plataforma de realização do curso. A construção dos conteúdos foi baseada em experimentações, simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias que possibilitam maior interação com os participantes.