Artilheiro do Bahia na Copinha, Dell revela: "A palavra certa é Deus"

Dell comemora gol sobre o Coritiba na Copinha - Foto: João Brandino | EC Bahia

O ‘Haaland do Sertão’ decidiu para o Bahia na manhã desta terça-feira, 14, na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dell marcou os dois gols que garantiram a vitória e a classificação dos Pivetes de Aço para as oitavas de final da competição. O Tricolor venceu pelo placar de 2 a 0.

Em entrevista após a partida, Dell agradeceu o apoio da família, dos torcedores e creditou o seu bom desempenho à Deus. Os dois gols saíram no segundo tempo, quando o técnico Léo Mendes ia substituir o atacante de 16 anos.

“Feliz demais, uma emoção inexplicável. Somente agradecer a Deus, à minha mãe, minha namorada, minha família, família da minha namorada. O apoio do torcedor também, que eu acho muito importante. A palavra certa é Deus. Honrado e louvado seja sempre o nome dele, hoje ele me capacitou”, contou Dell ao Sportv.

Era para ser substituído duas vezes e eu consegui fazer os dois gols nessas horas. Então, somente agradecer a Deus e focar no próximo objetivo, nas oitavas Dell - atacante do Bahia

Dell agora tem quatro gols e uma assistência em cinco jogos na Copinha, três deles como titular. O Haaland do Sertão é o vice-artilheiro da competição, com apenas um gol a menos que João Marcelo, do Guarani, Matheus Galdino, do Operário-PR, e Ryan Francisco, do São Paulo.

O próximo adversário dos Pivetes de Aço será definido nesta terça-feira, 14, entre Cruzeiro e Portuguesa.