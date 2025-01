Willian José é anunciado pelo Bahia e vai se juntar ao grupo na Espanha

Willian José com a camisa do Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

O Bahia anunciou nesta terça-feira, 14, a contratação do atacante Willian José, de 33 anos, quinto reforço para a temporada 2025. O jogador assinou contrato com o Esquadrão de Aço até o final da temporada 2026 e já embarca para a Espanha, onde o clube faz pré-temporada, no fim do dia.

Natural de Porto Calvo, em Alagoas, Willian José iniciou sua trajetória profissional no Grêmio Barueri e também passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como São Paulo, Grêmio e Santos.

Em 2014, o atacante deu início à sua carreira internacional na Europa, onde defendeu equipes de renome como Real Madrid, Real Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton, Real Betis e Spartak Moscou. Na Espanha, Willian José se destacou ao se tornar o quarto maior artilheiro brasileiro na história de La Liga, com 82 gols marcados.