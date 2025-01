Com estrela de Janderson, Vitória goleia Juazeirense no Adauto Moraes

Janderson, atacante do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Após empatar na estreia contra o Barcelona de Ilhéus, o Vitória, enfim, venceu pela primeira vez neste Campeonato Baiano. Com gols marcados pelo meia Bruno Xavier, do zagueiro Wesley Rodrigues (contra), além dos atacantes Janderson e Osvaldo, o Leão da Barra bateu a Juazeirense por 4 a 1 no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O tento de honra do Cancão de Fogo foi marcado por Patrick Carvalho.

Leia mais:

>> Na Fonte Nova, Barcelona e Jequié empatam sem gols pelo Baiano

>> Prontos! Bahia encerra preparação para estreia na Fonte Nova

>> Campeão com o Vitória, Dudu é expulso em estreia por novo clube

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos quatro pontos somados na classificação e assumiu provisóriamente a liderança do Baianão. A Juazeirense, por outro lado, estagnou na terceira colocação, com três pontos.

Após atuar fora de casa, o Vitória retorna à Salvador, no próximo domingo, 19, às 16h, para receber a Jacuipense. O Cancão de Fogo, por sua vez, enfrenta o Barcelona de Ilhéus, que empatou sem gols contra o Jequié, novamente no estádio Adauto Moraes.

Bruno Xavier comemorando gol pelo Vitória ao lado dos companheiros | Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O JOGO:

Ciente da baixa qualidade do gramado, o Vitória já iniciou a partida com um forte ímpeto ofensivo visando surpreender a equipe adversária.

Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, uma bela jogada pelo lado esquerdo de Janderson, que cortou a marcação e finalizou, ocasionou no rebote do goleiro Jailson, aproveitado por Bruno Xaiver. O meia cabeçeou e balançou as redes.

A Juazeirense teve dificuldades para criar chances claras de gol, enquanto o Vitória conseguiu manter o controle da partida até o início da segunda etapa.

SEGUNDO TEMPO

Em mais uma jogada pelo lado esquerdo, o meia Bruno Xavier tabelou com Ronald e cruzou em direção à Janderson, que apenas observou o zagueiro Wesley Rodrigues, da Juazeirense, desviar contra o próprio gol, balançando as redes pela segunda vez.

11 minutos depois, foi a vez do atacante balançar as redes na partida. Janderson, em posição legal, atacou a profundidade e recebeu a bola de cara para o goleiro. O jogador apenas deslocou Jailson para marcar o terceiro do Leão da Barra.

O quarto tento do Rubro-Negro surgiu de mais uma jogada do lado esquerdo do campo. Após infiltração do lateral-esquerdo Hugo, o jogador sofreu uma falta dentro da área, causando um pênalti a favor do Vitória.

O atacante Osvaldo, que entrou no segundo tempo, converteu a cobrança e sacramentou a goleada para o clube baiano.